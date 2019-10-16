مقتل 70 مدنيا وتشريد 300 ألف بعد أسبوع من عدوان تركيا على سوريا

قتل ما لا يقل عن 70 مدنيا ونزح أكثر من 300 ألف شخص جراء العدوان التركي المستمر على شمال شرقي سوريا منذ أسبوع، وذلك في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.

الإحصائية التي أعلن عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم تتضمن عدد القتلى الذين سقطوا في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة والجيش التركي والقوات التابعة له من جهة أخرى والمقدر بقرابة 300 أغلبهم مقاتلين أكراد.

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وأظهرت إحصائية المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن المدنيين قتلوا جراء القصف العشوائي للجيش التركي على مواقع مدنية في المنظقة ذات الأغلبية الكردية، والذي قوبل بموجة واسعة من الغضب الدولي والدعوات لفرض عقوبات على أنقرة ووقف تصدير السلاح لها.

وقال المرصد إن عدد القتلى مرشح للارتفاع في الوقت اللاحق نظرا للحاجة الحرجة لمعظم الإصابات جراء استخدام الجيش التركي لذخائر متنوعة وأسلحة فتاكة.

يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن الثلاثاء إنه يجمع معلومات عن إعدامات تعسفية بسوريا قام بها مسلحون موالون لتركيا في حق الأكراد، وهو ما يضع أنقرة تحت طائلة القانون الدولي.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء الماضي هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدوانا سافرا وانتهاكا لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو" ودعت إلى ضرورة تحرك أممي يإيقافه.