أمير الكويت يعود من زيارة لأمريكا تخللتها فحوصات طبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده، اليوم الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصات طبية خضع لها هناك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية.

وحينها أعلن البيت الأبيض، أن اجتماعا بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم تأجيله.

وهو ما أكده وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، الدي قال إن أمير البلاد دخل أحد المستشفيات لاستكمال فحوصات طبية الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس ترامب "إلى موعد يحدد لاحقا".

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من جانبه، قال البيت الأبيض، إن "الرئيس يتمنى لصديقه، الشفاء العاجل ويتطلع للترحيب بعودته إلى واشنطن بمجرد أن يشعر بالتحسن".

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أعرب عن بالغ شكره وتقديره لكل المسؤولين في بلاده والشيوخ وقادة الدول العربية الذين اطمأنوا على صحته خلال الأيام الماضية.

كما أعرب عن تقديره للمشاعر الطيبة والدعوات الصادقة والمتابعة المستمرة للاطمئنان على صحته، بعد إجرائه الفحوص الطبية في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

