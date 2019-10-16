انت الان تتابع الدفاع التركية: تحييد 637 إرهابيا منذ انطلاق "نبع السلام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء "ارتفاع عدد الإرهابيين الذين حيدتهم قواتها في إطار عملية نبع السلام إلى 637 إرهابيا"، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.
وكان الجيش التركي قد أطلق يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سورية ، لتطهيرها من إرهابيي حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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