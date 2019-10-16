لبنان.. تراجع حدة الحرائق بعد هطول الأمطار

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
حرائق
متابعات_الخليج 365
قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "حدة الحرائق بدأت تتراجع مع بدء هطول أمطار متفرقة في البلاد".
واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، أمس الثلاثاء، دون تصريح رسمي من قبل الحكومة اللبنانية بعد حول الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق أو معلومات عن وقوع ضحايا من عدمه.
هذا ويعمل عناصر الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن الداخلي على إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين المحاصرين في منازلهم.
وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الحرائق التي يتعرض لها لبنان الآن "هي الأكبر والأخطر". وقد افترش بعض المواطنين الطرقات والساحات العامة بعدما وصلت الحرائق إلى بيوتهم وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أنه إذا كان الحريق مفتعلاً فهناك من سيدفع الثمن، ومشيرا إلى أن كل الأجهزة تعمل من دون استثناء ولا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها.
وتسبب تخطي درجات الحرارة معدلاتها الموسمية في هذا الشهر والرياح السريعة بامتداد الحرائق حيث باتت تهدد المنازل في بعض المناطق.
واستعان لبنان بطائرات قبرصية لإطفاء الحرائق في منطقة المشرف، حيث طالت الحرائق منطقة الدامور، إضافة إلى بعض القرى في أقضية عكار وعاليه والمتن.
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