شكرا لقرائتكم لافروف: الصراع شمال سوريا سمح لداعش بالانتشار بكل أنحاء العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن الصراع في شمال سوريا سمح لعناصر "داعش" بالانتشار في كل أنحاء العالم.
وأضاف لافروف، في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، أن موسكو ستشجع على تنفيذ الاتفاقيات بين دمشق والأكراد، مؤكداً أن الحوار بين الأكراد والنظام السوري يحقق نتائج ملموسة.
وشدد على أن تصرفات التحالف الغربي في سوريا تدفع الأكراد نحو الانفصال.
لافروف أضاف: "سندعم التعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود".
وقال وزير الخارجية الروسي إن الدول التي توفر ملاذاً للإرهابيين الذين يغادرون سوريا يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالهم.
وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، النزاع في سوريا، ودعاه لزيارة روسيا "في الأيام القادمة".
وقال الكرملين إن "فلاديمير بوتين دعا رجب طيب أردوغان لزيارة عمل في الأيام القادمة. وتم قبول الدعوة"، وفق البيان الذي أضاف أن الزعيمين أكدا "ضرورة منع مواجهة بين الوحدات التركية والسورية" في شمال سوريا، حيث تشن أنقرة هجوماً.
وخلال المحادثة الهاتفية التي جاءت بمبادرة من تركيا، أكد الرئيسان أيضا على رغبتهما في الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية السورية، وفق الكرملين.
وأشار بوتين خلال الاتصال الهاتفي إلى مخاوف بشأن "سعي إرهابيين إلى الفرار والتسلل إلى دول مجاورة" وسط العملية التركية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا.
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