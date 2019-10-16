"فورين نيوز": واشنطن دربت عناصر "العمال الكردستاني" لمواجهة عملية تركية

كشفت مجلة "فورين نيوز" الأميركية عن أن "​الولايات المتحدة​ دربت عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" لمواجهة احتمال تعرضها لعملية عسكرية بشرق الفرات من قبل ​تركيا​"، مشيرةً إلى ان "التنظيم الإرهابي عمل على بناء شبكة أنفاق بشرق ​نهر الفرات​ تحسبا لهجوم تركي محتمل بعد عملية "غصن الزيتون" التي استهدفت المنظمة بمنطقة ​عفرين​، شمالي ​سوريا​".

ولفتت إلى ان "التنظيم كان يهدف لحماية نفسه أمام العمليات الجوية والصمود أمام ​الجيش التركي​ إلى حين وصول قوة تقليدية مثل ​روسيا​ على أقل تقدير"، مشيرةً إلى ان "​الجيش الأميركي​ درب عناصر التنظيم على كيفية التنسيق داخل الأنفاق خلال تدخل تركي عسكري محتمل، إلى جانب تدريبهم على التكتيكات الدفاعية العميقة".