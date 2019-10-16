"فورين نيوز": واشنطن دربت عناصر "العمال الكردستاني" لمواجهة عملية تركية

كشفت مجلة "فورين نيوز" الأميركية عن أن "الولايات المتحدة دربت عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" لمواجهة احتمال تعرضها لعملية عسكرية بشرق الفرات من قبل تركيا"، مشيرةً إلى ان "التنظيم الإرهابي عمل على بناء شبكة أنفاق بشرق نهر الفرات تحسبا لهجوم تركي محتمل بعد عملية "غصن الزيتون" التي استهدفت المنظمة بمنطقة عفرين، شمالي سوريا".
ولفتت إلى ان "التنظيم كان يهدف لحماية نفسه أمام العمليات الجوية والصمود أمام الجيش التركي إلى حين وصول قوة تقليدية مثل روسيا على أقل تقدير"، مشيرةً إلى ان "الجيش الأميركي درب عناصر التنظيم على كيفية التنسيق داخل الأنفاق خلال تدخل تركي عسكري محتمل، إلى جانب تدريبهم على التكتيكات الدفاعية العميقة".
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