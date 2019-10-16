صحيفة فرنسية: "العمال الكردستاني" أطلق سراح عائلات فرنسية داعشيةبسوريا

كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن "إطلاق تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، سراح عائلات فرنسية داعشية من أحد مخيمات بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا"، مشيرةً إلى أن "تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، أطلق سراح 10 نساء فرنسيات، وأطفالهن الـ25 من أحد مخيمات "عين عيسى".
ولفتت إلى أنه "تم إطلاق سراح النساء الفرنسيات العشر، وهن إما زوجات أو شقيقات من إرهابيي داعش وأطفالهن الـ25، من المخيم في 13 تشرين الأول الجاري"، مشيرةً إلى ان "إطلاق سراح النساء الفرنسيات تم بعد أربعة أيام من بدء تركيا عملية "نبع السلام" ضد تنظيم داعش، شمالي سوريا".
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