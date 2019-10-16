بروجردي: الوساطة الباكستانية لن تحل الخلافات الايرانية - السعودية

أعرب عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي عن شكره وتقديره لجهود باكستان من اجل تذليل الخلافات بين ايران والسعودية، معتبرا ان المشكلة تكمن في سياسات السعودية الاقليمية.
واشار بروجردي في حديث لوكالة "مهر" للأنباء، الى "جهود باكستان للتوسط بين ايران والسعودية"، موضحا ان "الخلافات الايرانية-السعودية تعود جذورها الى السياسات السعودية ويجب حلها من خلال مراجعة السعوديين لتصرفاتهم".
ولفت الى ان "الجمهورية الاسلامية قد أعلنت سياساتها بشكل شفاف في اشارة الى تأكيد ايران على حسن الجوار مع جيرانها"، موضحاً ان "ايران ليست لديها مشكلة مع السعودية".
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