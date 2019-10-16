بروجردي: الوساطة الباكستانية لن تحل الخلافات الايرانية - السعودية

أعرب عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علاء الدين بروجردي​ عن شكره وتقديره لجهود ​باكستان​ من اجل تذليل الخلافات بين ​ايران​ و​السعودية​، معتبرا ان المشكلة تكمن في سياسات السعودية الاقليمية.

واشار بروجردي في حديث لوكالة "مهر" للأنباء، الى "جهود باكستان للتوسط بين ايران والسعودية"، موضحا ان "الخلافات الايرانية-السعودية تعود جذورها الى السياسات السعودية ويجب حلها من خلال مراجعة السعوديين لتصرفاتهم".

ولفت الى ان "​الجمهورية​ الاسلامية قد أعلنت سياساتها بشكل شفاف في اشارة الى تأكيد ايران على حسن الجوار مع جيرانها"، موضحاً ان "ايران ليست لديها مشكلة مع السعودية".