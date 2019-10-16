رئيس هايتي يرفض الاستقالة من منصبه: تقديم استقالتي سيكون عملا غير مسؤول

أكد ​رئيس هايتي​ جوفونيل مويس "رفض الرضوخ للمحتجين الذين يطالبون باستقالته منذ أكثر من شهر ونصف الشهر"، معتبراً أن "تقديم استقالتي سيكون عملا غير مسؤول، لقد أعطيتموني تفويضا. و​الدستور​ يحدد كيف سينتهي".

وتشهد هايتي منذ أكثر من شهر ونصف ​احتجاجات​ ضد ​الفساد​ ونقص ​الوقود​ ومعدل التضخم الذي بلغ 17 بالمئة.