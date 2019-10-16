رئيس هايتي يرفض الاستقالة من منصبه: تقديم استقالتي سيكون عملا غير مسؤول

أكد رئيس هايتي جوفونيل مويس "رفض الرضوخ للمحتجين الذين يطالبون باستقالته منذ أكثر من شهر ونصف الشهر"، معتبراً أن "تقديم استقالتي سيكون عملا غير مسؤول، لقد أعطيتموني تفويضا. والدستور يحدد كيف سينتهي".
وتشهد هايتي منذ أكثر من شهر ونصف احتجاجات ضد الفساد ونقص الوقود ومعدل التضخم الذي بلغ 17 بالمئة.
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