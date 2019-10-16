لافروف: الحوار بين الأكراد ودمشق يحقق نتائج ملموسة

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "موسكو ستشجع على تنفيذ الاتفاقات بين دمشق والأكراد وسندعم التعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود"، معتبراً أن "تصرفات التحالف الغربي في سوريا تدفع الأكراد نحو الانفصال"، مشيراً إلى أن "الصراع في شمال شرق سوريا سمح لعناصر داعش بالانتشار في كل أنحاء العالم"، لافتاً إلى أن "الحوار بين الأكراد ودمشق يحقق نتائج ملموسة".

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