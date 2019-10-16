هيئة الأمن الفدرالي الروسية: إحباط 39 عملية إرهابية بالبلاد خلال العام الحالي

أعلن رئيس هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف، "إحباط 39 محاولة لتنفيذ عمليّات إرهابيّة في ​روسيا​ خلال العالم الحالي". وأوضح في كلمة ألقاها خلال اجتماع دولي لرؤساء الهيئات الأمنية والأجهزة المختصة في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، أنّه "تمّ أيضًا القضاء على 32 مسلّحًا، واعتقال 679 آخرين، فيما تمّ إقناع 22 شخصًا بالتخلّي عن الانخراط في النشاط الإرهابي"، لافتًا إلى "تفكيك 49 خليّة إرهابيّة كانت تخطّط لتنفيذ عمليّات إرهابيّة في مختلف مناطق روسيا".

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