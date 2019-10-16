الخارجية التركية طالبت الدول الأوروبية بحماية المصالح التركية على أراضيها

طالبت وزارة الخارجية التركية، الدول الأوروبية بـ"زيادة التدابير من أجل حماية البعثات والمصالح والمواطنين الأتراك على أراضيها من اعتداءات منظمة "بي كا كا" الإرهابية"، مؤكدةً "متابعة استمرار المظاهرات وأعمال العنف التي يقوم بها أنصار المنظمة، منذ انطلاق عملية "نبع السلام"، خصوصًا في البلدان الأوروبية، رغم كل التحذيرات للجهات المعنية".
وفي بيان لهت، أشارت الخارجية التركية أنه "لا يمكن تفسير عدم التحرك ضد الهجمات الإرهابية التي تستهدف محلات ومنازل الجالية التركية والمساجد والبعثات الدبلوماسية التركية وموظفيها"، لافتةً إلى "أنها تنتظر من البلدان المعنية الحرص الشديد على زيادة التدابير لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية وحماية المواطنين والموظفين الأتراك وممتلكاتهم، وعدم إلحاق الضرر بالمصالح التركية".
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