روحاني: تطور ايران في المجالات العلمية يبعث على الفخر

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان "التطور الذي حققه ايران في مختلف مجالات العلوم والمعارف يبعث على الفخر"، مشيراً الى "النجاحات التي حققها العلماء الايرانيون في مختلف المجالات العلمية وتألقهم حتى في البلدان الاخرى"، لافتا الى ان "طبيبا ايرانيا متخصصا مقيما في المانيا ويدير احد المراكز الطبية، اجرى عملية جراحية لاحد اقربائه في احد مستشفيات طهران"، معللا ذلك بان "مستوى المراكز الطبية في ايران افضل حتى من اوروبا".
واعتبر روحاني ان "تطور ايران في مجالات العلوم والمعارف يبعث على الفخر"، مضيفا: "ينبغي أن تصبح جامعاتنا قائمة على المهارات وألا تكون قائمة على العلوم، وبالطبع فان العلوم هي أساس العديد من المهارات وأساس التقدم ، ولكن يجب ألا تكتفي بالعلوم فقط"، مشيراً إلى انه "يجب أن يتلقى الطلاب الى جانب العلوم، تعلم المهارات واحتياجات المجتمع للدخول الى معترك الحياة وتحمل عبء المسؤولية والعمل والإدارة".
واشار روحاني إلى "سرعة تطور العلوم مقارنة بالماضي"، مضيفا "يجب أن يكون تطور جامعاتنا متطابقا مع تطور العلوم وتزايد سرعة التغيرات العلمية".
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