روحاني: تطور ايران في المجالات العلمية يبعث على الفخر

أكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ ان "التطور الذي حققه ايران في مختلف مجالات ​العلوم​ والمعارف يبعث على الفخر"، مشيراً الى "النجاحات التي حققها العلماء الايرانيون في مختلف المجالات العلمية وتألقهم حتى في البلدان الاخرى"، لافتا الى ان "طبيبا ايرانيا متخصصا مقيما في ​المانيا​ ويدير احد المراكز الطبية، اجرى ​عملية جراحية​ لاحد اقربائه في احد ​مستشفيات​ ​طهران​"، معللا ذلك بان "مستوى المراكز الطبية في ايران افضل حتى من ​اوروبا​".

واعتبر روحاني ان "تطور ايران في مجالات العلوم والمعارف يبعث على الفخر"، مضيفا: "ينبغي أن تصبح جامعاتنا قائمة على المهارات وألا تكون قائمة على العلوم، وبالطبع فان العلوم هي أساس العديد من المهارات وأساس التقدم ، ولكن يجب ألا تكتفي بالعلوم فقط"، مشيراً إلى انه "يجب أن يتلقى ​الطلاب​ الى جانب العلوم، تعلم المهارات واحتياجات المجتمع للدخول الى معترك ​الحياة​ وتحمل عبء المسؤولية والعمل والإدارة".

واشار روحاني إلى "سرعة تطور العلوم مقارنة بالماضي"، مضيفا "يجب أن يكون تطور جامعاتنا متطابقا مع تطور العلوم وتزايد سرعة التغيرات العلمية".