خير نقل عن سفير لبنان بغانا استعدادها لإرسال شتول وأشجار لإعادة تشجير الغابات والأحراج المحروقة

نقل رئيس "الهيئة العليا للإغاثة" اللواء ​محمد خير​، عن سفير ​لبنان​ في غانا، استعداد غانا لإرسال الشتول والأشجار لإعادة تشجير كلّ الغابات والأحراج المحروقة.

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