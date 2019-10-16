خير نقل عن سفير لبنان بغانا استعدادها لإرسال شتول وأشجار لإعادة تشجير الغابات والأحراج المحروقة

نقل رئيس "الهيئة العليا للإغاثة" اللواء محمد خير، عن سفير لبنان في غانا، استعداد غانا لإرسال الشتول والأشجار لإعادة تشجير كلّ الغابات والأحراج المحروقة.
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