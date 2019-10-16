توقيف مطلوب في بلدة ريحا بعلبك بتهمة الاتجار بالمخدرات

أوقفت دورية من ​الجيش​ اللبناني خلال عملية دهم لأحد المنازل في بلدة ريحا في قضاء بعلبك المدعو (س. ز) وبحقه مذكرات توقيف بتهمة الإتجار بالمخدرات.

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