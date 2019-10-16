استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ مدير عام إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك – ​الريجي​ -ناصيف سقلاوي على رأس وفد من ​بلديات عكار​ و​الشمال​ و​بعلبك​ و​الهرمل​ و​الجنوب​ و​النبطية​ حيث جرى عرض لواقع البلديات والدور الذي تقوم به الريجي في إطار مساعدتها للقرى والبلدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال التقى مدير عام الريجي على رأس وفد من بلديات عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.