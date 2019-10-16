حريق في المرج حمانا اتى على مساحات من الاعشاب اليابسة والاشجار الحرجية

افادت غرفة التحكم المروري انه شب، منذ بعض الوقت حريق كبير، في منطقة المرج - حمانا، حيث اتى على مساحات من الاعشاب اليابسة والاشجار الحرجية.
ويقوم مركز حمانا والدفاع المدني واعضاء المجلس البلدي وفي حضور رئيسه فادي صليبي العمل على اخماده قبل ان تتوسع رقعة النيران. كذلك ساهم اهالي البلدة بما توفر من وسائل لاخماد الحريق.
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