حريق في المرج حمانا اتى على مساحات من الاعشاب اليابسة والاشجار الحرجية

افادت ​غرفة التحكم المروري​ انه شب، منذ بعض الوقت حريق كبير، في منطقة ​المرج​ - ​حمانا​، حيث اتى على مساحات من الاعشاب اليابسة والاشجار الحرجية.

ويقوم مركز حمانا و​الدفاع المدني​ واعضاء المجلس البلدي وفي حضور رئيسه فادي صليبي العمل على اخماده قبل ان تتوسع رقعة النيران. كذلك ساهم اهالي البلدة بما توفر من وسائل لاخماد الحريق.