رئيس اتحاد بلديات بعلبك سلم آلية "GCB" لبلدية دورس

سلم رئيس اتحاد بلديات ​بعلبك​ حمد حسن لبلدية دورس آلية "GCB" ضمن اطار مشروع الخدمات الطارئة للبلديات والتي تسلمها الاتحاد من مجلس الانماء والاعمار. ولفت حسن إلى أن"هذه الهبة مقدمة من الصندوق الكويتي وعبر مجلس الإنماء للبلديات التي تعاني من النزوح السوري وهذه الآلية الثانية لبلدية دورس gcb وهي من سلسلة عطاءات خصصت للبلديات ونشكر الصندوق الكويتي للتنمية على هذه الهبات ونتمنى على مجلس الإنماء والإعمار الإسراع في تسليم باقي الآليات وهذه الالية التي نتسلمها اليوم هي عربون محبة من الشعب الكويتي لأهلنا في بعلبك الهرمل وخصوصاً في بلدة دورس".

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