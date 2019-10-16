حمادة: نرفض الخروج بفكرة وجود مؤامرة لإحراق لبنان قبل صدور تحقيق رسمي

لفت النائب ​مروان حمادة​، بعد اجتماع طارئ للجنة ​البيئة​ النيابية، إلى أنّ "​الحرائق​ خلقت جوًّا من الوحدة الوطنية، ولجنة البيئة اجتمعت اليوم بأوسع حلّة بوجود المحافظين والنواب وممثّلي وزارة الداخلية و​الدفاع المدني​ و​وزارة البيئة​".

وأوضح أنّه "جرى البحث في منطق التطوّع والتفرّغ وضرورة تطبيق قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني وتشكيل لجنة متابعة طارئة من ضمن لجنة البيئة، مع التمني أن تكون اللجنة مشتركة مع ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ و​وزارة الداخلية والبلديات​ للمتابعة تشريعيًّا لموضوع تقصير السلطة التنفيذيةفي هذا الأمر".

وبيّن حمادة أنّ "البحث تطرّق أيضًا إلى موضوع طائرات "السيكورسكي" الّتي لم تكلّف عمليّة شرائها ​الدولة​ شيئًا، إلّا أنّ الدولة ارتأت ألّا تتكفّل حتّى بصيانتها؛ وهذا معيب. ووزير البيئة ​فادي جريصاتي​ عرض لكلّ ما تعرّض له من تحديات ومشكور على جهوده على الرغم من أنّ الموضوع ليس من مسؤوليّاته". وذكر أنّه "كانت هناك تحذيرات في وقت سابق من قبل الأرصاد الجوية، بأنّ موسم الحرائق سينطلق، وهناك أيضًا الكثير من الإهمال من المواطنين في هذا الإطار".

وشدّد عل "أنّنا نرفض الخروج بفكرة أنّ هناك مؤامرة لإحراق ​لبنان​، قبل صدرو تحقيق رسمي، ولعدم توظيف هذا الأمر لغايات عنصريّة ولنحاسب أنفسنا قبل محاسبة الآخرين"، مركّزًا على أنّ "لا نص تشريعيًّا لهيئة إدارث الكوارث ويترأسها المحافظون، وليس هناك جهاز يتعاون مع الآخر، وبالأمس تضاربت الأجهزة في ما بينها في حين تعاون المواطنون لإخماد الحريق".

وأشار إلى "أنّني لست معتادًا على شكر ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كثيرًا، ولكنّني أشكره على مبادرته بفتح تحقيق في ملف الحرائق، وبالأمس كان هناك تقصير من قبل الإدارات".