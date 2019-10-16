النشرة: اشكال بين اصحاب الفانات تخلله اطلاق نار على مفرق شعث

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "اشكالا وقع بين ​اصحاب الفانات​ بسبب خلاف حول الاضراب تخلله ​اطلاق نار​ على مفرق شعث بين ​اللبوة​ وبعلبك و​القوى الامنية​ تتدخل لفض الاشكال وملاحقة مطلقي النار".

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