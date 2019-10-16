ابوفاعور: ليس هناك مهجرون او مناطق منكوبة جراء الحرائق التي حصلت

اشار وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد لقائه مع مجلس الاقتصادي الاجتماعي، الى ان "الهدف الاساسي للاجتماع هو ماذا يستطيع ان يقدمه الصناعيون للمناطق المنكوبة من الحرائق التي حصلت، مع التاكيد انه ليس هناك مهجرون او مناطق منكوبة، بل هناك بعض الاضرار في الممتلكات والابنية، واليوم يجب البحث في كيفية دعم الدفاع المدني وتعويض الاضرار واعادة تشجير المناطق، والنقطة الرابعة هي التوعية والتدريب".

واوضح ابو فاعور ان "ما تم الاتفاق عليه انه ستقوم الهيئة العليا للاغاثة بتقديم تقرير عن الاضرار، وسيتم التواصل مع الصناعيين والتجار لمعرفة قدرتهم على المساعدة، ونحن سنستمر مع رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد للمساعدة قدر الممكن، ونحن جل ما نقوم به اليوم هو المساهمة والمساعدة في حمل المسؤولية الاجتماعية والوطنية اليوم، ورئيس الحكومة سعد الحريري أكد أن الدولة ستتولى التعويض على المتضررين".