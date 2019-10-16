النشرة: فوج إطفاء صيدا أخمد حريقين مختلفين في القشلة والشرحبيل

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "فوج إطفاء صيدا أخمد حريقَين، الأوّل في داخون محمصة بن في القشلة، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط. أمّا الحريق الثاني فشبّ في هشير بالقرب من مولدات وخزان مازوت، في ساحة مبنى دار السلام في الشرحبيل".

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