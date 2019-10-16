مصلحة الليطاني عممت جدول الجلسات القضائية بجرم تلويث النهر

عممت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ جدول بالجلسات التي ستعقد أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة بتاريخ 16 تشرين الاول بناء على الشكاوى المقامة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بجرم تلويث نهر الليطاني.



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