شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، عن تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالبه بعرض فيلم الممر بأحد الجلسات العامة للبرلمان، بحضور أبطاله والمشاركين فى العمل وتكريمهم تحت قبة البرلمان، فضلاً عن الأحياء من الأبطال الحقيقين الذين عاصروا وقائع الفيلم.

وأكد "مصطفى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الفيلم يعد نموذجا للعبور من الإسفاف إلى العمل الفنى الراقى، الذى أثبت تعطش الجمهور المصرى الواعى المثقف، للقصص العظيمة المعبرة عن كفاح وحكمة هذا الشعب، وأن عرض الفيلم هو دعوة لإدراك المرحلة الحالية التى تشبه مراحل متعددة من تاريخنا عاصرت مصر خلالها أشكال من التحديات الصعبة.

وأشار النائب، إلى أنها دعوة أيضاً إلى النواب الشباب بأن هناك أجيال عبروا ممرات النصر لتصل مصر إلى ما هو عليه الآن، لاستلهام روح وتجربة هؤلاء الأبطال التى تصدت لمحاولات قوية من أعدائنا لبث اليأس والإحباط فى النفوس، لكنهم حققوا المستحيل من أجل أن تبقى مصر، متابعاً، : "ويجب أن تنتقل الروح من القاعة إلى الدوائر".