شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: أول اجتماعات اللجنة الخاصة لمناقشة بيانات الحكومة حول سد النهضة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة برئاسته لمناقشة البيانات التى أدلى بها رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الخارجية، والموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن موضوع سد النهضة، ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل. وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الاجتماع الذى ستعقده اللجنة سيضع خطة لآلية مناقشة البيانات، وأن اللجنة ستدعو الحكومة والخبراء المختصين فى اجتماعاتها للإجابة على كافة الاستفسارات التى ستطرحها اللجنة، قبل إعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. Advertisements ويحضر الاجتماع أعضاء اللجنة رؤساء اللجان المختصة (العلاقات الخارجية- الشئون الأفريقية- الزراعة والري).

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