شكرا لقرائتكم خبر عن قانون جديد للحكومة يحدد 8 اختصاصات لهيئة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير 8 اختصاصات للهيئة فى المادة السادسة من مشروع القانون، الذى وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماع لها برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور وزير الآثار. وتنص المادة "6" على ما يلى: تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض الذى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص اتخاذ ما يأتى بشأن: 1- عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب. 2- التوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار. Advertisements 3- تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار. 4- عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية. 5- توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية العريقة. 6- إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خلال صناعة، وتسويق، وبيع المستنسخات الأثرية. 7- إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف. 8- أى اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.

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