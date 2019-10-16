تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والباذنجان البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة والخيار البلدي جنيها واحدا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

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الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.