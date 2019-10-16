الأردن ينفي تقارير إسرائيلية عن تمديد اتفاق منطقتي الباقورة والغمر

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- (د ب أ):

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، أن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 12 أكتوبر 2018 بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 10 نوفمبر المقبل (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.

وبين القضاة أن "الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقا لما نصت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الانهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة".

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وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ألغى في أكتوبر 2018 جزءًا من معاهدة السلام ،كان يمنح الإسرائيليين الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عامًا.

وأعلن الملك عبد الله الثاني "إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل" (التي تعرف باتفاقية وادي عربة عام 1994) ، وقال :"تم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني إنهاء العمل بالملحقين، الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو ستة آلاف دونم. أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة.