ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.74% إلى مستوى 14164 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 0.58% إلى مستوى 14060 نقطة.

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