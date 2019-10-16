أول تعليق من الصحة على ظهور إصابة جديدة بالالتهاب السحائي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

علقت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على ما أثير خلال الساعات الماضية، حول الاشتباه في إصابة حالة جديدة بين تلاميذ مدرسة ابتدائية، بالالتهاب السحائي، مؤكدة أن نتائج التحاليل جاءت سلبية.

وقال بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية: "ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور حالتي التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية تم نفيه، و نتيجة تحاليل العينات للميكروبات المسببة للالتهاب السحائي جاءت سلبية".

وكشفت مديرية الصحة عن التقرير الطبي الخاص بالطفلة "ت.أ.م.ع" التلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة -صادر عن إحدى المستشفيات الخاصة حصل "الخليج 365" على نسخة منه- يؤكد أن الحالة المشتبه فيها تبين بعد الفحص الإكلينيكى والمعملي عدم إصابتها بالالتهاب السحائي، وحدد التشخيص إصابتها بالتهاب دماغي غير معدي نتيجة إصابتها بفيروس معوي "إنتيروفيروس".

Advertisements

وناشدت أجهزة وزارة الصحة في الإسكندرية المواطنين، بضرورة الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية الدقيقة.

كانت أعلنت إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، أمس الثلاثاء، وفاة الطفلة "كرمة.م.ع" تلميذة بمرحلة رياض الأطفال، وأخطرت إدارة المدرسة مديرتي التربية والتعليم والصحة "التأمين الصحي" لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من أن التلميذة المتوفاة كانت مصابة بالتهاب سحائي من عدمه.

وقال الدكتور أحمد سعد، مدير مستشفى الشاطبي الجامعي للأطفال في الإسكندرية، إن الطفلة "كرمة" 6 سنوات وصلت المستشفى، تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وإسهال وقيئ وهبوط حاد في الدورة الدموية وأصيبت بغيبوبة وتوفيت.

وأضاف سعد، أن النتائج النهائية للتحاليل التي أجريت للتلميذة تشير إلى عدم إصابتها بميكروب سحائي، مؤكدا أن نتائج التحاليل البكتيرية جميعها سلبية.