أردوغان منتقدا وزير الخارجية الألماني: رجل لا يعرف حدوده

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول- (د ب أ):

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب تقييد صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

ونقلت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء عن أردوغان قوله: "وهنا يأتي وزير الخارجية الألماني - رجل لا يعرف حدوده - ويقول: لن نبيع لتركيا أسلحة، تهديده هذا لا يخيفنا فهم الخاسرون وليس نحن. وهذا الوزير لا يعرف السياسة، لأنه لو كان يعرفها لما تحدث بهذا الشكل".

تجدر الإشارة إلى أن تقييد صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا هو الإجراء العقابي الوحيد الذي اتخذته ألمانيا ضد تركيا منذ بدء الأخيرة يوم الأربعاء الماضي هجومها على مليشيات كردية شمالي سوريا.

ولا تعتزم ألمانيا الموافقة على تصدير أسلحة لتركيا قد تستخدمها في هذا النزاع، بينما تعتزم الموافقة على صفقات تسليح أخرى، كما لن يشمل التقييد الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها من قبل.

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كما رفض أردوغان خلال حديثه مع صحفيين مطالب الولايات المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار، مضيفا أنه يتعين على القوات التركية تحقيق هدفها أولا، وهو تأسيس منطقة حماية على طول الحدود.

وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوما عسكريا على شمال سوريا، وحصدت على إثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية مشروعة لتركيا في منطقة الحدود.

ويستهدف الهجوم "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

ويبدأ نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم مساعي توسطية لحل النزاع بين تركيا والمليشيات الكردية. وبحسب بيانات البيت الأبيض، فإنه من المخطط أن يلتقي بينس أردوغان غدا الخميس.