اخبار العالم

أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع.

Advertisements

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا