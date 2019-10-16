أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع.

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وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.