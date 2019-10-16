6 مفاجآت جديدة من جوجل لمستخدميها في مؤتمرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن 6 مفاجآت جديدة، وذلك خلال حدثها المقام أمس الثلاثاء، "Made by Google 2019" في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، لم يكن الجيل الرابع من هواتف جوجل الذكية "Pixel 4" هو الأهم في الحدث، إذ كان هناك مجموعة جديدة من المنتجات والتي شملت: حاسوب محمول جديد، وسماعات الأذن اللاسلكية "Pixel Buds"، وجهاز توجيه جديد "Nest Wifi"، بالإضافة إلى تحديد موعد إطلاق خدمة الألعاب الجديدة "Stadia".

فيما يلي أهم ما أعلنت عنه "جوجل" خلال حدث "Made by Google 2019":

1- موعد إطلاق خدمة الألعاب Stadia:

أعلنت "جوجل" أن خدمة الألعاب "Stadia" ستكون متاحة للمستخدمين ابتداءً من يوم 19 نوفمبر، وحينها ستكون قادرًا على تشغيل ألعاب مثل: Red Dead Redemption 2، وMortal Kombat 11، وKine على أجهزة التلفاز، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمكتبة، والأجهزة اللوحية والهواتف.

2- سماعات "Pixel Buds":

قدمت "جوجل" الجيل الأول من سماعات "Pixel Buds" خلال عام 2017، ولكنها عادت إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية بقوة من خلال الجيل الثاني من سماعات "Pixel Buds" لتنافس سماعات أبل المميزة "AirPods".

وأعلنت الشركة أن السماعات ستتوافر خلال ربيع العام القادم 2020 في أربعة ألوان هي: الأبيض، والبرتقالي، والأخضر، والأسود، ويبلغ سعرها 179 دولارًا.

تقول جوجل : "إن بطارية سماعات Pixel Buds ستدوم حوالي خمس ساعات لكل شحنة، وما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن اللاسلكي، وتمتاز بمقاومة الماء والتعرق، وهي قادرة على تكييف الصوت بناءً على بيئتك، وتساعد على إلغاء الضوضاء في الخلفية مثل صوت الرياح".

3- حاسوب "Pixelbook Go":

لقد مر وقت منذ أن قدمت جوجل حاسوب محمول يعمل بنظام التشغيل "Chrome OS"، ولكنها هذا العام قدمت حاسوب "Pixelbook Go"؛ الذي يأتي بتصميم مختلف عن الإصدارات السابقة.

يأتي الحاسوب بشاشة من نوع LCD تعمل باللمس مقاس 13.3 بوصة، وسيكون متاحًا في 3 إصدارات من معالجات إنتل: Core m3، وCore i5، وCore i7، إلى جانب خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 16 جيجابايت، وثلاث خيارات من حيث مساحة التخزين 64 أو 128، أو 256 جيجابايت.

وتقول جوجل: "إن بطارية هذا الحاسوب يمكن أن تدوم لما يصل إلى 12 ساعة"، وسيبدأ سعر الجهاز من 649 دولارًا.

4- جهاز "Nest Wifi":

قدمت "جوجل" أول جهاز توجيه في عام 2016 يحمل اسم "Google Wifi"، ولكنها هذا العام قدمت جهاز التوجيه "Nest Wifi" الذي يعتبر أقوى من "Google Wifi"، حيث يوفر سرعة مضاعفة وتغطية أفضل بنسبة تصل إلى 25%.

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يتكون جهاز "Nest Wifi" الجديد من جزئين: جهاز توجيه Router، ونقطة واي فاي تحمل اسم Nest Wifi Point لتقوية الإشارة، وتدعم المساعد الصوتي الخاص بجوجل، ويمكن إدارتها من خلال تطبيق Google Home.

تقول "جوجل": "إن حزمة الجهازين يمكنهما توفير تغطية لمنزل بمساحة 3800 قدم مربع، كما أن النظام قابل للتطوير، بحيث يمكنك إضافة المزيد من النقاط لاحقًا".

سوف يبدأ شحن هذا الجهاز اعتبارًا من 4 نوفمبر المقبل؛ وسيبلغ سعر الحزمة التي تضم الجهازين 269 دولارًا، أما الحزمة التي تضم جهاز توجيه واحد ونقطتين اتصال فسيصل سعرها إلى 349 دولارًا.

5- سماعة "Nest Mini" الجديدة:

قدمت "جوجل" هذا العام سماعة جديدة تحمل اسم "Nest Mini" تشبه إلى حد كبير جهاز Home Mini الذي أعلنت عنه جوجل في عام 2017.

تمتاز سماعة "Nest Mini" الجديدة بمكبر صوت أفضل، وتدعي "جوجل" أنها ستقدم صوتًا مضاعفًا مقارنةً بسماعات Home Mini. كما تحتوي على شريحة جديدة للتعلم الآلي بهدف الحصول على استجابات أسرع، والمزيد من الميكروفونات للعمل بشكل أفضل في البيئات الأعلى صوتًا، وسوف يبدأ شحنها في 22 أكتوبر مقابل 49 دولارًا.

6- هواتف "Pixel 4":

أعلنت "جوجل" عن الجيل الرابع من هواتفها الذكية"Pixel 4"، والذي يضم هاتفي "Pixel 4"، و"Pixel 4 XL".

يأتي الهاتفان بتصميم من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، ولا يوجد مستشعر لبصمات الأصابع على الظهر بل دمجته جوجل في الشاشة، وكما هو الحال في هواتف بكسل السابقة يضم كل هاتف سيضم زر تشغيل ملون.

يضم هاتف "Pixel 4" شاشة من نوع P-OLED مقاسها 5.7 بوصات، وبدقة 2280×1080 بكسلًا، وتدعم HDR، ومعدل تحديث 90 هرتزًا، وميزة (التشغيل الدائم).

في حين يضم هاتف "Pixel 4 XL" شاشة أكبر مقاسها 6.3 بوصات، وبدقة 3040×1440 بكسلًا.

يعمل الهاتفان بمعالج كوالكوم الأحدث "سناب دراجون 855"، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة "6 جيجابايت"، وخيارين من حيث مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت.

يضم الهاتفان كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأولى: بدقة 12.2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، والتركيز التلقائي Dual Pixel PDAF، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، مع مثبت صورة بصري OIS، وتقنية PDAF، وتقريب بصري بمعدل 2X. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، كما تأتي مع حساس TOF 3D.

يمتاز الهاتفان بدعم تقنية Motion Sense التي تسمح بالتحكم بالهاتف عن طريق الإيماءات فقط، مثل: فتح القفل بمجرد مد اليد نحو الهاتف، أو التبديل بين الأغاني بمجرد تمرير اليد فوق الهاتف، كما يمكن إيقاف إنذارات المنبه، وإسكات المكالمات الهاتفية عن طريق التلويح بيديك فقط دون الإمساك بالهاتف.

يتوافر الهاتفان بثلاثة ألوان هي: (الأسود)، والأبيض، ولون برتقالي جديد تطلق عليه جوجل اسم Oh So Orange، وسيبدأ الشحن اعتبارًا من 24 أكتوبر الجاري، على أن يتوافر هاتف Pixel 4 بسعر 799 دولارًا، وهاتف Pixel 4 XL الأكبر بسعر 899 دولارًا.