إصابة 3 إسرائيليين بصاعقة شمالي القطاع

أصيب ثلاثة إسرائيليين بعد ظهر الثلاثاء، بإصابات خطيرة جراء تعرضهم لصاعقة على ساحل كيبوتس "زيكيم" المقام على أراضي المواطنين شمال قطاع غزة. ووصفت مصادر طبية إسرائيلية إصابة أحدهم وهو في العشرين من عمره ببالغة الخطورة، في حين أصيبت إسرائيلية بجراح خطيرة، والثالث بجراح متوسطة ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج. Advertisements

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