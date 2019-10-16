أعربت الصين اليوم الأربعاء عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة إزاء قيام مجلس النواب الأمريكي بتمرير مشروع قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية" في هونج كونج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" –في تصريح اليوم- "إن الأوضاع الراهنة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لا علاقة لها بحقوق الإنسان أو بالديمقراطية، وإن القضية الحقيقية هي الإنهاء الفوري للعنف واستعادة النظام وحماية سيادة القانون هناك".
وأضاف :"يتجاهل مجلس النواب الأمريكي الحقائق ويشوهها بالإشارة
وتابع:"الولايات المتحدة لديها مصالح مهمة في هونج كونج، وإذا أصبح القانون نافذا، فإنه لن يضر بمصالح الصين والعلاقات الصينية الأمريكية فحسب بل سيضر أيضا بشدة بالمصالح الأمريكية، وإن الصين ستتخذ بالتأكيد تدابير مضادة قوية ردا على القرارات الخاطئة التي اتخذها الجانب الأمريكي للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".
وشدد شوانغ على أن "هونج كونج جزء من الصين وشؤون هونج كونج هي شؤون داخلية بحتة للصين ولا تحتمل أي تدخل أجنبي"، داعيا الجانب الأمريكي إلى تقييم موضوعي للأوضاع في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، والوقف الفوري للقانون المتعلق بالمنطقة، مع وقف التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين ترفض قانون مجلس النواب الأمريكي الخاص بهونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.