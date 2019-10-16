الكرملين: أردوغان يزور روسيا قريبًا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور روسيا أواخر أكتوبر الجاري.
وقال بيسكوف ردا على سؤال إن كان أردوغان سيزور روسيا: "الزيارة قدتجرى قبل نهاية أكتوبر".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه خلال اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء دعوة لأردوغان لزيارة روسيا، مؤكدا أن الرئيس التركيقبل الدعوة.
وأفاد الكرملين، بأن الرئيسين الروسي والتركي أكدا خلال الاتصال، التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية، وشددا على ضرورة منع أي صدام بين الجيشين السوري والتركي.
وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره التركي أيدا مواصلة عملية التسوية السياسية في سوريا، واجتماع اللجنة الدستورية في أكتوبر بجنيف.
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