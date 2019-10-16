هروب 9 نساء فرنسيات منتميات لداعش من مخيم شمالي سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن 9 نساء فرنسيات منتميات لتنظيم داعش هربن من مخيم تسيطر عليه الوحدات الكردية شمالي سوريا.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية اليوم الأربعاء دون المزيد من التفاصيل.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحاجة لإنهاء الحملة التركية في سوريا.

وأعلنت فرنسا أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على تركيا لعدوانها على شمال سوريا.

سوريا.ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية اليوم الأربعاء دون المزيد من التفاصيل.وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحاجة لإنهاء الحملة التركية في سوريا.وأعلنت فرنسا أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على تركيا لعدوانها على شمال سوريا.

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