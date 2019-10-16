أمير الكويت يعود إلى بلاده بعد اتمام فحوصاته الطبية بأمريكا

عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الأربعاء إلى الكويت، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية التي أجراها بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي اضطرته لتأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة، وعدد كبير من الوزراء وقادة الجيش والشرطة، وكبار المسؤولين الكويتيين.
وكان في استقبال أمير الكويت بالمطار الأميري، كل من نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي
للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر الماضي؛ وذلك قبل أن يعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في 8 سبتمبر الماضي، دخول أمير الكويت إلى أحد مستشفيات الولايات المتحدة، لاجراء فحوصات طبية، مشيرا حينها إلى أنه تقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر الماضي، في زيارة خاصة، كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في 13 سبتمبر الماضي، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة.
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