مسؤول ألماني يطالب باستعادة مواطنيه المنتسبين لـ"داعش" في سوريا

قال وزير الداخلية المحلي في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، بوريس بيستوريوس، إن بلاده ملزمة باستعادة الألمان المنتسبين لتنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا.

وقال بيستوريوس في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الأربعاء: "أرى أن جزءاً من مصداقية دولة القانون الألمانية هو إدانة الجناة هنا في ألمانيا من خلال إجراءات قضائية نظامية".

وذكر بيستوريوس أنه على المستوى السياسي لا يريد أحد استعادة عناصر "داعش"، مضيفاً في المقابل أنه على المستوى القانوني هناك التزام تجاه حاملي الجنسية الألمانية، وقال: "نطالب باستمرار من دول أخرى بالاستعادة، عندما نرحل إليهم مواطنيهم".

وطالب السياسي، المنتمي للحزب الاشتراكي الديموقراطي، السلطات على المستوى الاتحادي والولايات بالاستعداد بأفضل طريقة لذلك الأمر، لأنه يتعين إعطاء الأولوية القصوى لأمن المواطنين.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن دولاً في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا أيضاً، ترفض حتى الآن استعادة مقاتلي داعش المأسورين في سوريا.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك على نحو متكرر، مهدداً الأوروبيين بعواقب، حال عدم استعادتهم لمواطنيهم المأسورين في سوريا.

وقال ترامب في نهاية سبتمبر الماضي: "في وقت ما سأضطر إلى القول، مع أسفي، إنه إما أن تستعيدوهم، أو إننا سنطلق سراحهم عند حدودكم".

اقرأ أيضاً... ترامب يهدد بإطلاق سراح أسرى "داعش" على الحدود الأوروبية