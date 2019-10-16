الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم، بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة وتم تحويلهم للتحقيق.
وقالت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان إن الوضع الصحي للأسير سامر عربيد صعب إلا أن قوات الاحتلال تحقق معه داخل المستشفى ولا زال ممنوعاً من زيارة المحامي.
وعقدت أمس محكمة في مستشفى هداسا الإسرائيلي للأسير سامر عربيد، الذي نقل للمستشفى بسبب التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية.
ومدّدت المحكمة توقيفه لـ 8 أيام أخرى، بينما سمحت لمؤسسة الضمير بالنشر حول وضعه الصحي بعد أن أصدرت قراراً سابقاً بمنع النشر فكل الجلسات تعقد بأبواب مغلقة مع منع نشر أي معلومة تتعلق بكل المعتقلين على خلفية هذه القضية وتم رفض الطعن الذي قدمته المؤسسة في محكمة الصلح بالقدس حول المنع.
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