كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: الجيش الهندي يقتل 3 مدنيين في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية قامت بإطلاق النار في منطقة كشمير المتنازع عليها مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان.

قال بيان للوزارة اليوم الأربعاء إنه استدعى دبلوماسيًا هنديًا لتقديم احتجاجه على "انتهاكات وقف إطلاق النار" التي وقعت في اليوم السابق والتي أسفرت أيضًا عن إصابة ثمانية أشخاص على الجانب الباكستاني من حدود كشمير المتنازع عليها.

يقول المسؤولون الباكستانيون إن قواتهم ردت بإطلاق النار، لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الجانب الهندي.

ولم يرد تعليق فوري من الهند.

كشمير مقسمة بين باكستان والهند ويطالب بها كلا البلدين. لقد خاضوا حربين على المقاطعة.

ظلت التوترات عالية منذ أن خفضت الهند من الحكم الذاتي لجانبها من كشمير في أغسطس، وفرضت ضوابط أكثر صرامة على المنطقة.