كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تبحث عن قارب صيد كوري شمالي ورد أنه غرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال متحدث باسم خفر السواحل الياباني إن سفينة كورية شمالية اتصلت بمكتب لصيد الأسماك في اليابان ليقول لها أن سفينة كورية شمالية أخرى غرقت في الجزء الشمالي من أرض صيد غنية تعرف باسم ياماتو شالوز.
ولم يكن مصير الأشخاص الذين كانوا على متنها معروفًا، ولكن كان هناك تقرير مفاده أن أحد أفراد الطاقم على الأقل كان في البحر.
وقال المتحدث أن خفر السواحل وقارب دورية من وكالة مصائد الأسماك اليابانية بدأ عملية بحث، مضيفًا أنه لم يعرف سبب غرق القارب.
وقع الحادث في نفس المنطقة التي شارك فيها قارب دورية ياباني وزورق صيد كوري شمالي في حادث تصادم هذا الشهر بينما كان قارب الدورية يطارد قارب المياه اليابانية في كوريا الشمالية.
وأنقذت اليابان حوالي 60 من أفراد طاقم كوريا الشمالية في هذا الحادث، بعد غرق قارب الصيد.