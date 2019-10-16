كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تبحث عن قارب صيد كوري شمالي ورد أنه غرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث السلطات اليابانية اليوم الأربعاء عن قارب صيد كوري شمالي أفيد أنه غرق في بحر اليابان.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الياباني إن سفينة كورية شمالية اتصلت بمكتب لصيد الأسماك في اليابان ليقول لها أن سفينة كورية شمالية أخرى غرقت في الجزء الشمالي من أرض صيد غنية تعرف باسم ياماتو شالوز.

ولم يكن مصير الأشخاص الذين كانوا على متنها معروفًا، ولكن كان هناك تقرير مفاده أن أحد أفراد الطاقم على الأقل كان في البحر.

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وقال المتحدث أن خفر السواحل وقارب دورية من وكالة مصائد الأسماك اليابانية بدأ عملية بحث، مضيفًا أنه لم يعرف سبب غرق القارب.

وقع الحادث في نفس المنطقة التي شارك فيها قارب دورية ياباني وزورق صيد كوري شمالي في حادث تصادم هذا الشهر بينما كان قارب الدورية يطارد قارب المياه اليابانية في كوريا الشمالية.

وأنقذت اليابان حوالي 60 من أفراد طاقم كوريا الشمالية في هذا الحادث، بعد غرق قارب الصيد.

