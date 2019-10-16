كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انفجار شاحنة ملغومة تابعة لطالبان في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون إن مهاجمًا انتحاريًا من حركة طالبان قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 27 يوم الأربعاء عندما فجر متفجرات في شاحنة قرب مقر للشرطة في أفغانستان.

وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان: "أن المتشددين استخدموا شاحنة كبيرة محملة بالمتفجرات في الهجوم الذي وقع في إقليم لغمان الشرقي.

وقال أسد الله دولتساي، المتحدث باسم حاكم المقاطعة: "إن بين الجرحى 20 طفلًا يدرسون في مدرسة دينية.

وقال دولتساي: "الانفجار كان ضخما".

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وقد يرتفع عدد الضحايا أثناء تفتيش رجال الإنقاذ على أنقاض المباني التي دمرها الانفجار.

وقال عبيد الله، أحد سكان المنطقة: "ما زلنا مع فرق الإنقاذ نبحث عن جثث تحت الأنقاض".

وجاء الهجوم خلال فترة هدوء نسبي في أعمال العنف بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي والتي شهدت تصاعدًا في الهجمات التي تشنها حركة طالبان، والتي نددت بالتصويت ووصفته بأنه عار.

وقالت الامم المتحدة أن 85 مدنيًا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بطالبان.

