كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تستدعي نائب المفوض السامي الهندي بسبب "انتهاكات وقف إطلاق النار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، نائب المفوض السامي الهندي غوراف أهلواليا، لتقديم احتجاج شديد اللهجة لاستهداف المدنيين في إطلاق النار عبر الحدود بسبب انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة في قطاع نيبازير، يوم أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية: "بسبب إطلاق النار العشوائي دون استفزاز من قبل الجيش الهندي في قطاع نيبازير من خط السيطرة، واستشهد ثلاثة مدنيين أبرياء، بينما أُصيب ثمانية آخرون، بينهم نساء وأطفال، بجروح خطيرة".

كما اتهمت باكستان الهند بـ "الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين"، ووصفت هذا الفعل بأنه "مؤسف ومخالف لكرامة الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وصرح رئيس وزراء آزاد كشمير الخاضع لإدارة باكستان، رجا فاروق حيدر خان، في بيان منفصل بأن القوات الهندية تنتهك القوانين الدولية باستخدام القنابل العنقودية ضد المدنيين الذين يعيشون عبر خط السيطرة.

وتم إطلاق نار كثيف بين الهند وباكستان في قطاعات مختلفة من خط المراقبة لمدة الـ 48 ساعة الماضية. وتتهم باكستان القوات الهندية بالقصف "الكثيف"، وتفجير القنابل العنقودية في المناطق المدنية.

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وكان قد قال الجيش الباكستاني، إن القوات الهندية أطلقت النار عبر خط السيطرة في كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل أحد جنوده وإصابة امرأتين في قرية.

في بيان يوم الخميس الماضي، يقول الجيش إن القوات الباكستانية المنتشرة على طول الحدود المدججة بالسلاح ردت بإطلاق النار، مما تسبب في وقوع خسائر في الجزء الذي تديره الهند من منطقة الهيمالايا.

خط السيطرة هو الحدود الجغرافية بين الأجزاء التي تسيطر عليها الهند والتي تسيطر عليها باكستان من كشمير.

وتورطت الدولتان المسلحتان نوويًا في عدة مناوشات على طول هذه الحدود مؤخرًا، كل منهما يلوم الآخر على انتهاكات وقف إطلاق النار.

وتراجعت العلاقات الباكستانية الهندية التقليدية إلى مستوى منخفض جديد في فبراير بعد أن ألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد لرعايتها الهجمات الإرهابية في كشمير التي تطالب بها جماعة جيش محمد الإرهابية. ونفذت الهند ضربة انتقامية لتدمير البنية التحتية للمجموعة.

يعود تاريخ قضية كشمير إلى عام 1947 عندما أصبح البلدان مستقلين عن بريطانيا وادعوا لاحقًا أن المنطقة تنتمي إليها.