كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى بانهيار أرضي في إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 22 شخصا مصرعهم في انهيار أرضي وقع الأحد في منطقة نائية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 5 جثث دفنت تحت الركام، حسبما أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول المحلي تاكيلي تسفو لـ"فرانس برس"، إن الانهيار الأرضي وقع في منطقة كونتا بعد 10 ساعات من الأمطار الغزيرة.

وأضاف: "هناك 22 قتيلا ولم نتمكن من انتشال سوى 17 جثة باستخدام القوة البشرية والميكانيكية"، موضحا أن من بين القتلى 9 نساء و6 أطفال.

والانهيارات الأرضية ظاهرة شائعة في هذه المنطقة من إثيوبيا، لكن تسفو قال إن هذا أسوأ انهيار يشهده في حياته على الإطلاق.

Advertisements

وقال: "المنطقة التي حدث فيها الانهيار جبلية وعرة، وهذا يعني أن الانهيار الأرضي كان خطيرا جدا".

وأضاف أن موسم الأمطار يقترب من نهايته في إثيوبيا، لكن قوات الأمن عمدت إلى نقل بعض العائلات خوفا من أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار إلى كوارث إضافية.

وفي سياق آخر، كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد فاز، يوم أمس الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات، في يوليو 2018، بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وقيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في الـ 10 من ديسمبر القادم.