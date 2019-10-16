كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يرفض الدعوات لوقف إطلاق النار في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يرفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان وقف إطلاق النار ووقف الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا.

وأضاف أردوغان: "أنهم يقولون" أعلنوا وقف إطلاق النار ". لا يمكننا أبدًا إعلان وقف إطلاق النار".

كما أخبر رئيس تركيا مجموعة من الصحافيين يوم الثلاثاء أنه لا يشعر بالقلق من وجود قوات الحكومة السورية التي تتحرك إلى مدينة منبج، لكنه لا يريد أن يبقى المقاتلون الأكراد السوريون.

قد شنت تركيا هجومها العسكري منذ أسبوع لتطهير المنطقة الحدودية من القوات الكردية السورية المرتبطة بالمسلحين الأكراد المحظورين في تركيا. قال أردوغان "لا يمكننا إعلان وقف إطلاق النار حتى نطهر هذه المنطقة".

أوردت صحيفة حريت التركية، تصريحات أردوغان خلال رحلة العودة من أذربيجان.

ويقول الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش الوضع في شمال سوريا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح الكرملين خلال حديث الثلاثاء إنه "لاحظ الزعماء الحاجة إلى منع النزاعات بين وحدات الجيش التركي وقوات الحكومة السورية" وأكدوا أيضًا "تمسكهم بوحدة الأراضي السورية".

تحرك الجيش السوري شمالًا بموجب اتفاق مع الأكراد الذين سعوا للحماية من الهجوم التركي الذي أعقب انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. انتقل الجيش الروسي للعمل كحاجز بين الجيشين السوري والتركي.

يقول الكرملين إن بوتين حذر من أنه لا يجوز السماح لمقاتلي الدولة الإسلامية في الحجز الكردي بالفرار. واضاف ان أردوغان قبل دعوة لزيارة روسيا "في أقرب أيام".

وقد أجرى وزير الدفاع الروسي مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لمناقشة التطورات في سوريا.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تحدث إلى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لمناقشة "القضايا ذات الاهتمام المشترك في سياق الوضع في سوريا". لم تقدم أي تفاصيل.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت الوزارة إنه تم نشر الشرطة العسكرية الروسية لحراسة منطقة بين القوات التركية والجيش السوري حول منبيج في شمال سوريا، مضيفة إنها تحافظ على اتصال وثيق مع نظرائها الأتراك.

سيطر الجيش السوري على منبج كجزء من صفقة الأكراد مع دمشق لمواجهة الغزو التركي بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

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