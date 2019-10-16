كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تدرب تنظيما كرديا لمواجهة أي عملية عسكرية تركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دربت "الولايات المتحدة​، عناصر تنظيم "بي كا كا" لمواجهة احتمال تعرضها لعملية عسكرية بشرق الفرات من قبل ​تركيا​، حسبما كشفت مجلة "فورين نيوز" الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن التنظيم الكردي عمل على بناء شبكة أنفاق بشرق ​نهر الفرات​ تحسبا لهجوم تركي محتمل بعد عملية "غصن الزيتون" التي استهدفت المنظمة بمنطقة ​عفرين​، شمالي ​سوريا​.

ولفتت المجلة إلى أن التنظيم كان يهدف لحماية نفسه أمام العمليات الجوية والصمود أمام ​الجيش التركي​ إلى حين وصول قوة تقليدية مثل ​روسيا​ على أقل تقدير".

وختمت المجلة، قائلة: "​الجيش الأمريكي​ درب عناصر التنظيم الكردي على كيفية التنسيق داخل الأنفاق في حال حصلت أي عملية عسكرية تركية إلى جانب تدريبهم على التكتيكات الدفاعية العميقة"، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

عملية تركية في شمال سوريا

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شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.

وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.

مقتل 262 من جيش أردوغان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، مقتل 262 عنصرا من قوات الجيش التركي خلال محاولات الأتراك التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

وقال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديقراطية إن 22 مقاتلا استشهدوا من قواتها في المواجهات، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا فيما بعد.