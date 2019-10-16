كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تسعي لصفقات تجارية مع هونج كونج وإندونيسيا وبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير التجارة الأسترالي اليوم الأربعاء أن أستراليا تريد أن تعقد اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع هونج كونج وإندونيسيا وبيرو في بداية العام المقبل، مضيفًا أن معاهدة هونج كونج تدعم وضعها الفريد داخل الصين.

قدم وزير التجارة سايمون برمنغهام تشريعا في البرلمان من شأنه أن يؤدي إلى تصديق أستراليا على معاهدات التجارة الثلاث.

دعا نشطاء طلاب من هونج كونج أستراليا إلى أن تدرج في صفقة هونج كونج ضمانات حقوق الإنسان، في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق بعد أن حاولت حكومة هونغ كونغ إصدار تشريعات للسماح بتسليم المجرمين إلى الصين.

وقال برمنغهام إن اتفاق هونج كونج "يعطي حقيقة واقعة وتأثير" للاعتراف بوضع هونج كونج المنفصل ضمن إطار "دولة واحدة ونظامان" في الصين.

أبرمت أستراليا اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع الصين، أكبر سوق تصدير لها، منذ عام 2015.

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يعمل الاتفاق الثنائي بين أستراليا وهونج كونج على تحديث وتدوين الترتيبات التجارية والوصول إلى الأسواق. ذكرت لجنة برلمانية فحصت المعاهدة الشهر الماضي أنها ستوفر اليقين التجاري في المستقبل.

وصرح برمنغهام للصحفيين "يجب أن نأخذ وجهة نظر طويلة المدى مع هونج كونج وآمل أن يكون ذلك متفائلا.. نعتقد أن تنفيذ اتفاقية هونج كونج - أستراليا يعطي الحياة لـ" دولة واحدة ونظامان ". انها تدعم هونغ كونغ، هويتها الفريدة ووضعها ".

ليس هناك ما يضمن للحكومة المحافظة أن المعارضة ستدعم الصفقات في مجلس الشيوخ، حيث لا يشغل الائتلاف الحاكم أغلبية المقاعد. تخشى النقابات أن يمكّن الاتفاق الإندونيسي العمال الإندونيسيين غير المهرة من دخول أستراليا وشغل وظائف من الأستراليين.

وقال برمنغهام إنه يريد إن يقر مجلس الشيوخ الصفقات بحلول ديسمبر، مشيرا الي ان الحكومة الإندونيسية أبلغته بأنها تعمل على إطار زمني مماثل.

وأضاف إن هونج كونج وبيرو قد أنهيا بالفعل إجراءات تشريعية محلية لتطبيق الاتفاقيات.

