كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الأمريكية في سوريا ترد على اقتراب قوات مدعومة من تركيا منها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى التوغل التركي في شمال شرق سوريا الذي أعقب الانسحاب المعلن للقوات الأمريكية إلى اتفاق جديد بين القوات التي يقودها الأكراد والقوات السورية، مما شكل حصنًا على الأراضي السورية.

وأجرت طائرة حربية أمريكية "استعراضًا للقوة" في سوريا بعد أن اقترب المقاتلون المدعومون من تركيا من القوات الأمريكية أثناء توغل تركي في شمال شرق سوريا، وفقًا لمسؤول أمريكي مجهول تحدث إلى "رويترز"، يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول المجهول، إن الجيش الأمريكي لم يفتح النار ولكن تم توجيه الطائرات إلى المنطقة بعد أن شعرت القوات المتمركزة في شمال شرق سوريا أن المقاتلين المدعومين من الأتراك كانوا على مقربة منهم. وشهدت القوة التي أظهرتها الطائرة تفكك المقاتلين المدعومين من تركيا.

ووفقًا لـ"بي بي سي"، قال البنتاجون، إن طائرات مقاتلة من طراز F-15 وطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي قد تم نشرها في استعراض القوة تجاه القوات التي تدعمها تركيا، وهي عضو زميل في الناتو، اقترب من القوات الأمريكية بالقرب من المدينة السورية، عين عيسى.

يأتي ذلك، فيما قال المبعوث الروسي الخاص لسوريا ألكساندر لافرينتييف، إن المصادمات بين القوات السورية والتركية "ستكون ببساطة غير مقبولة ... وبالتالي لن نسمح بذلك بالطبع".

ووصف المبعوث الروسي توغل تركيا في الأراضي السورية بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، وقال إن تركيا ليس لها الحق في نشر قوات بشكل دائم في البلاد خارج "المنطقة الآمنة" القائمة.

كما اتصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي هدد بفرض عقوبات على تركيا في أعقاب الغزو، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمطالبة بوقف غزو سوريا والهدنة الفورية في وقت سابق يوم الثلاثاء.

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يأتي ذلك، بعد اتفاق بين الجمهورية العربية السورية والقوات الكردية التي شهدت عودة الجيش السوري إلى شمال شرق سوريا وتجاه الحدود يوم الاثنين.

كان التقدم التركي قد اندلع الأسبوع الماضي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، بأنه سيُخرج القوات الأمريكية من المنطقة، والتي يقول منتقدون إنها بمثابة التخلي عن القوات الكردية في سوريا.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء يوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية والأجنبية قامت بسحب عددا من جنودها من مطار رحيبة غير الشرعي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "40 جنديًا من قوات الاحتلال الأمريكية والأجنبية انسحبوا مع 4 آليات عسكرية من مطار رحيبة غير الشرعي في ريف المالكية، إلى العراق".

وفي وقت سابق، أعلن أليكسي باكين، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم، أن روسيا والسلطات السورية اتخذتا التدابير اللازمة لتأمين انسحاب آمن للقوات الأجنبية من شمال شرقي سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في إحاطة إعلامية: "يتواصل انسحاب وحدات القوات المسلحة الأمريكية من المناطق السورية في شمال شرقي الجمهورية".

وتابع باكين: "غادر العسكريون الأمريكان نقاط في منبج في ريف حلب واتجهوا باتجاه الحدود السورية العراقية... وتتخذ السلطات السورية والقيادة الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان الانسحاب الآمن لعسكريي الدول الأجنبية".