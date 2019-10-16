كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تهدد بالانتقام من مشروع قانون هونج كونج الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصين، إنها ستتخذ تدابير مضادة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي ثلاثة مشاريع قوانين تظهر الدعم للمتظاهرين في هونغ كونغ.

ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت أن القضايا التي تواجه هونج كونج في الوقت الحالي ليست "ما يسمى بحقوق الإنسان والديمقراطية"، بل هي "عنف".

وقالت الصين إن مجلس النواب "يتجاهل الحقائق، ويعكس الأبيض والأسود"، ويطبق معايير مزدوجة على جرائم مثل الحرق العمد وتخريب المتاجر باسم حقوق الإنسان والديمقراطية.

وتقول الصين إنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فلن يلحق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية فحسب، بل سيضر أيضًا بالمصالح الأمريكية في هونغ كونغ.

هزت المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي مظاهرات مناهضة للحكومة لمدة أربعة أشهر.

تلقي زعيمة هونج كونج كاري لام خطابها السنوي عن السياسة عبر رابط فيديو بعد أن منعها المشرعون من القيام بذلك في المجلس التشريعي.

في الخطاب، تقول لام إن هونج كونج تمر "بأزمة كبيرة" وأن "الناس يسألون: هل ستعود هونغ كونغ إلى طبيعتها؟"

وتقول إن الشركات تشعر بقلق عميق إزاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في شهرها الخامس.

بعد أن منعت مرتين من إلقاء خطابها السنوي حول السياسة، حث المشرعون المؤيدون للديمقراطية كاري لام على التنحي.

في مؤتمر صحفي مرتجل خارج قاعة المجلس التشريعي، شغل المشرعون تسجيلًا على مكبر صوت قالوا إنهم تسجيل لصوت المتظاهرين وهم يصرخون من الغازين المسيل للدموع.

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يقول المشرع تانيا تشان، "من فضلك، من فضلك، من فضلك سيدة كاري لام، لا تدعينا نعاني أكثر من ذلك".

خرجت لام من القاعة مرتين بعد أن أحبط المشرعون المحتجون جهودها الرامية إلى وضع أهداف سياستها في الخطاب.

تشهد هونغ كونغ احتجاجات مؤيدة للديمقراطية استمرت عدة أشهر والتي تدعو إلى الاقتراع العام، وتحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة وغيرها من المطالب.